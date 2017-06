A melhor portuguesa no ranking mundial de golfe é agora a 17ª do LETAS, depois do 34º lugar obtido hoje no EVLI Ladies Finnish Open.

Em cinco torneios disputados esta época, Joana de Sá Pereira passou o cut em quatro, arrancou dois top-10 seguidos, foi 22ª na semana passada em França, no Jabra Ladies Open, o Major deste circuito, e agora conseguiu mais uma prestação positiva.

No Hillside Golf Club, em Vihti, na Finlândia, a portuguesa residente em França somou 219 pancadas, 6 acima do Par, após voltas de 71, 73 e 75, empatando com a francesa Lucie André (69+77+73), recebendo cada uma um prémio monetário de 397,75 euros, do total de 35 mil que estavam em jogo.

Venceu a finlandesa Ursula Wikstrom com 204 (71+67+66), -9, que embolsou 5.600 euros.

A inglesa Meghan Maclaren regressou à liderança do ranking do LETAS, depois de ter sido 8ª (-3).

No final da época, as cinco primeiras da Ordem de Mérito sobem à primeira divisão europeia, o Ladies European Tou