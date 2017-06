Este sábado, Donald Trump apareceu de surpresa numa festa de casamento. O casal recém-casado foi surpreendido enquanto a festa decorria num campo de golfe, em New Jersey, nos Estados Unidos da América.

O presidente dos EUA é o proprietário do campo onde estava a decorrer a cerimónia e decidiu aparecer por alguns instantes. De acordo com a CNN, Trump cumprimentou os convidados e desejou as felicidades aos noivos, tendo ainda tirado algumas fotografias.

Os convidados quando viram Trump receberam-no a gritar ‘EUA, EUA’, como forma de apoio ao tão polémico presidente.