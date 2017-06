Os deputados vão hoje discutir os diplomas do CDS, PCP e Partido Ecologistas "Os Verdes" para prevenir e combater o cyberbullyng. Uma debate que ganhou um novo fôlego na sequência dos casos de automutilações de jovens relacionadas com o jogo “Baleia Azul”.

O projecto de resolução do CDS recomenda ao governo que “proceda, por todos os meios disponíveis e tecnicamente possíveis, ao bloqueio do acesso a sítios da internet e aplicações digitais considerados potencialmente perigosos ou impróprios para menores”.

Para o CDS, o governo não pode ignorar estes novos fenómenos e tem de "dar respostas, equacionando iniciativas, sobretudo a montante, no campo da prevenção mas, também, eventualmente, no campo da repressão”. O diploma defende ainda “um programa anual de formação para a cibersegurança e para a prevenção do cibercrime dirigido à população escolar dos ensinos básico, secundário e superior”.

O projecto de lei do PCP defende a criação dos Gabinetes Pedagógicos de Integração Escolar. A intenção dos comunistas é que estes gabinetes sirvam para implementar “medidas activas e pró-activas de dinamização da vertente sociocultural da escola e de medidas de acompanhamento a alunos sinalizados a quem tenham sido aplicadas medidas correctivas no âmbito do Estatuto do Aluno”.

O PEV propõe a “contratação de mais psicólogos em contexto escolar”. Outra das soluções preconizada no projecto de lei do partido ecologista é “a implementação de uma agenda, com objectivos definidos, de informação e sensibilização sobre o cyberbullying, dirigida às comunidades escolares do ensino obrigatório, abrangendo designadamente alunos, pessoal docente, pessoal não docente, encarregados de educação.