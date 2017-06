Os jovens estão desaparecidos desde ontem, no mar junto a Espinho, mas as buscas já foram retomadas esta segunda-feira pelas 8h, avançou fonte do centro coordenador de Busca e Salvamento Marítimo à Agência Lusa.

A mesma fonte adiantou ainda que, nas buscas, estão envolvidos os Bombeiros de Espinho, a Polícia Marítima, o Instituto de Socorros a Náufragos e a Força Aérea.

Os dois jovens terão desaparecido no mar quando supostamente foram levados por uma onda.