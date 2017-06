Marques Mendes fez duras críticas às declarações feitas por Eduardo Catroga na conferência de imprensa dada pelos administradores da EDP. Catroga afirmou que “não se brinca com empresas cotadas”.

O ex-líder do PSD defendeu, no seu comentário na SIC, que a declaração feita pelo ex-ministro de Cavaco Silva “é profundamente infeliz” e “acaba por ser, indirectamente, uma crítica ou um remoque à investigação desencadeada pelo Ministério Público e pela justiça”.

Marques Mendes alertou que o presidente do Conselho Geral e de Supervisão da EDP não pode ignorar que a EDP “é uma empresa cotada em bolsa, mas perante a lei todos os cidadãos são iguais e as empresas são todas iguais”.

“Não tenho visto ninguém a brincar com as empresas cotadas em bolsa, mas tenho visto algumas empresas cotadas em bolsas a brincar com o país e com o dinheiro dos contribuintes”, acrescentou Marques Mendes.