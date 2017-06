Entre 144 competidores neste prestigiado evento organizado pelo R&A e a contar para o ranking mundial amador de golfe, Vítor Lopes foi o melhor português, ao terminar no 70º lugar (empatado com o 53º), com 146 pancadas, 2 acima do Par, após voltas de 71 ao Jubilee Course e de 75 no famoso Old Course.

Pedro Lencart foi 94º (empatado com o 92º), com 149 (77+72), +5.

Venceu o inglês Matthew Jordan com 277 (70+68+69+70), -11.