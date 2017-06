O presidente do PSD considerou ontem que a manutenção de Lacerda Machado na administração da TAP será “uma decisão errada” e “uma nódoa que vai ficar naquela administração”. Pedro Passos Coelho disse, em Santarém, que a decisão cabe ao governo, mas que manter na administração da companhia aérea o nome do advogado que esteve envolvido na negociação da reversão da privatização da TAP, de que resultou um contrato com o Estado, “ficará como uma nódoa na nova administração”.

Já no sábado o antigo primeiro-ministro afirmara, em Viseu, ser “uma pouca vergonha” o governo nomear para administrador da TAP “o mesmo homem que andou a negociar a reversão” da privatização da transportadora. “Isto é uma pouca vergonha. Não tem outra classificação”, afirmou Passos Coelho na convenção autárquica do PSD de Viseu, acrescentando que “fica tão mal a quem nomeia como a quem aceita”.

“O mesmo homem que andou a negociar a reversão da TAP parece que vai ser nomeado administrador da TAP pelo Estado. É uma coisa extraordinária. Tudo isto se faz esperando que ninguém diga nada”, sublinhou Passos Coelho.

Horas depois, em defesa da nomeação saiu o ministro do Planeamento e Infraestrutras. À agência Lusa Pedro Marques afirmou que “pouco vergonha é Passos Coelho nunca ter explicado aos portugueses porque é que privatizou a TAP pela calada da noite e já com o seu governo demitido”.

Riscos

O governante afirmou que o governo PSD/CDS-PP, liderado por Pedro Passos Coelho, entregou a TAP “a privados, mas ficando o Estado com os riscos financeiros da situação futura” da companhia aérea.

“Essa opção, essa pouca vergonha, obrigou-nos a uma negociação muito dura, muito difícil e muito longa, com os acionistas privados, que concluímos com sucesso, recuperando para o Estado a posição de maior accionista da TAP, e dando mais futuro à empresa que, aliás, teve um último ano e meio bom”, afirmou o ministro.

O governante recordou que Lacerda Machado acompanhou o governo nessas negociações, “e que acompanhará agora o novo presidente do conselho de administração, Miguel Frasquilho”. Segundo Pedro Marques, o futuro vogal do conselho de administração “já deu provas de saber negociar vários dossiês complexos, mas sobretudo saber interpretar bem os interesses públicos”.

No entanto, de acordo com o “ECO”, a ideia do governo era que Diogo Lacerda Machado ficasse na presidência da transportadora, mas esta opção acabou por ser afastada devido ao contexto político. O jornal económico online adianta ainda que terá sido o próprio a admitir que não existiriam condições políticas para assumir o cargo. Assim, o advogado ficará como vogal não executivo

Também no sábado à noite a presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, considerou que Miguel Frasquilho é “muitíssimo competente”, mas a sua nomeação para chairman da TAP é assunto “da exclusiva competência do Governo”.

Já a líder do Bloco de Esquerda (BE) exigiu ontem ao governo que acabe com “velhos hábitos” na nomeação de administradores para empresas públicas e criticou Passos Coelho. “Ouvi Pedro Passos Coelho muito chocado com a forma como foram feitas as indicações do governo para a administração da TAP. Foram feitas de uma forma muito parecida com as que Passos Coelho fez sempre, enquanto estava no governo”, acusou.

Mudança de hábitos

Catarina Martins defendeu que este “é o momento de mudar a forma como PSD e PS têm agido, quando olham por exemplo, para as empresas públicas, para as empresas participadas pelo Estado”. A responsável defendeu ser preciso “acabar com os velhos hábitos que nos dão pouca segurança sobre a qualidade da nossa democracia” e que “estes velhos hábitos condizem muito mal com o novo ciclo político” do país “e com a expectativa de quem quer que a política tenha uma nova credibilidade”.