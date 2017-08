Segundo as declarações da nutricionista Shona Wilkinson ao Daily Mail, os desejos alimentares “indicam que o nosso corpo sente falta de um nutriente ou mineral específico”. “Em vez de nos rendermos aos desejos, devemos tentar percebê-los, dando ao nosso corpo exactamente aquilo que ele precisa”, afirma.

Assim sendo, aqui fica uma lista dos desejos alimentares mais comuns e os seus ‘significados’:

Desejo: Doces

Necessidade: Crómio. “Quando ingerimos muito açúcar ou hidratos de carbono, as substâncias atingem a corrente sanguínea rapidamente, o que faz com que haja um desequilíbrio dos níveis de açúcar no sangue. Assim, o corpo vai libertar mais insulina para lidar com o excesso. Depois, os níveis de açúcar descem demasiado, devido à quantidade de insulina que foi libertada, o que faz com que nos apeteça comer chocolates ou algo doce. Ou seja, quantos mais doces comemos, mais queremos comer”, explica Wilkinson. O melhor é ingerir algum crómio, que ajuda a equilibrar os níveis de insulina. Como? Comendo um bom pequeno-almoço, com proteínas e hidratos de carbono, e comendo vegetais durante o dia, que ajudam a equilibrar os níveis de açúcar no sangue.

Desejo: Chocolate

Necessidade: Magnésio. Quando o desejo é direccionado especificamente para o chocolate, isso significa que estamos com falta de magnésio. “O magnésio não só ajuda o sistema imunitário, prevenindo o aparecimento de inflamações, como auxilia no equilíbrio do sistema nervoso e a gerir a ansiedade”, explica a nutricionista. Para consumir mais magnésio basta comer vegetais de folha verde escura, espinafres, couve, couves de Bruxelas, nozes, cajus, amêndoas, pinhões, salmão, atum ou sementes de soja. Se quer continuar a sentir algum doce na boca, pode também optar por iogurte magro e bananas.

Desejo: Hidratos de Carbono pesados:

Necessidade: Triptófano. Quando falamos em hidratos de carbono pesados estamos a referi-nos ao pão, as massas e às batatas. O triptófano é usado pelo nosso organismo para ‘sintetizar’ a seratonina, que ajuda a gerir as mudanças de humor. “A vontade de comer hidratos de carbono é um sinal da falta de triptófano, que tem um papel importante nos ciclos de sono e na digestão”. Para além disso, “a falta de seratonina pode deixar-nos em baixo e ansiosos”, acrescenta Wilkinson. Assim, o melhor é apostar nas proteínas: Peru, ovos, bananas e as nozes têm muito triptófano.

Desejo: Carne

Necessidade: Ferro e zinco. Há cada vez mais pessoas a deixarem de consumir carne vermelha. Essas mesmas pessoas acabam por ter falta de ferro, explica a nutricionista. “O ferro é muito importante para o nosso sistema imunitário, uma vez que ajuda a transportar o oxigénio pelo organismo. Sem ele ficamos muito cansados”, afirma. Para além disso, este desejo pode sugerir a falta de zinco, que também ajuda a fortalecer o sistema imunitário, o cabelo, as unhas e a pele. Para ingerir uma boa dose de zinco basta comer marisco, lentilhas, espinafres, queijo e pão integral. Para além disso, deve então comer carne vermelha pelo menos uma vez por semana.

Desejo : Sal

Necessidade: Sódio. Este mineral ajuda a manter o corpo hidratado e a regular a pressão sanguínea. Pode recuperar os níveis de sódio comendo pipocas salgadas, aipo e cenoura, aconselha Wilkinson.