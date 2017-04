A sua 44ª edição, que hoje (quinta-feira) arrancou, com 2,5 milhões de euros em prémios monetários (mais do que o Portugal Masters), já deu uma ideia das dificuldades do Red Course do Royal Golf Dar Es Salam, na capital marroquina, e só nove dos 144 participantes bateram o Par-73 do desenho de Robert Trent Jones.

Um «campo bastante exigente, com fairways bastante estreitos, buracos compridos e greens pequenos. Vai ser um excelente teste!», escreveu Ricardo Melo Gouveia na sua conta profissional de Facebook.

O nº1 português, que esta semana saiu do top-200 do ranking mundial, sentiu essas dificuldades na jornada inaugural, cumprida em 75 pancadas, 2 acima do Par, com 2 birdies e 4 bogeys, para ficar no grupo dos 67º classificados.

«Estive bem na maioria do jogo, apenas com dois lapsos que num campo desta dificuldade não são perdoados», comentou no final do dia.

Mais atrás, empatado em 103º, com 77 (+4), aparece Filipe Lima, com 3 birdies, 5 bogeys e 1 duplo-bogey.

Ricardo Melo Gouveia e Filipe Lima regressaram hoje ao European Tour após um mês de ausência, durante o qual não tiveram entrada em torneios de categoria Major ou World Golf Championships.

O cut provisório fixa-se em +1 e há quatro líderes com 70 (-3): o dinamarquês Lucas Bjerregaard, os franceses Grégory Havret e Gary Stal, e o inglês James Morrison.

É a primeira vez esta época que nenhum jogador consegue fazer uma volta na casa das 60’s pancadas e há 52 competidores a 3 pancadas dos líderes, pelo que se percebe que muito vai ainda alterar-se nos próximos dias.

Para além de Ricardo Melo Gouveia e Filipe Lima, há outra estrela do golfe português que também esteve nos Jogos Olímpicos e surge esta semana em destaque em Marrocos.

Trata-se de João Paulo Pinto, o diretor de torneio da Taça Lalla Meryem, do Ladies European Tour, que decorre em simultâneo mas no Blue Course.

Entretanto, no 1º Royal Óbidos Classic, de 10 mil euros, a contar para o Portugal Pro golf Tour, há três portugueses no 7º lugar com 69 (-3): Ricardo Santos, Tomás Bessa e Gonçalo Pinto.

Há um total de 37 jogadores e o comando é partilhado pelo espanhol Carlos del Moral e o holandês Max Albertus com 67 (-5).

A prova sancionada pela PGA de Portugal e pelo Jamega Pro Golf Tour britânico termina amanhã.