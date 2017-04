Malachi Hemphill, residente no Estado norte-americano da Georgia, morreu esta segunda-feira, na sequência de um disparo acidental que o próprio deu enquanto fazia um direto no Instagram.

Pouco tempo depois do acidente, cerca de 50 jovens estavam à porta de casa do amigo, “suponho que fossem miúdos que estavam a ver o direto e que moravam ali perto", contou a mãe do menor aos jornais locais.

Acerca da arma, a mãe da criança diz saber onde o filho a arranjou, suspeitando que terá sido através de um amigo.