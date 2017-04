Chegou, esta quinta-feira, a Portugal uma massa de ar, proveniente do Norte de África, avançou fonte oficial a Associação Portuguesa do Ambiente.

No entanto, não há motivo para alarme, uma vez que esta massa de ar não irá afetar a qualidade do ar, apesar de haver a presença de resíduos.

Esta massa de ar vai ficar em Portugal até amanhã, sexta-feira, dia 14 de abril e a origem deste fenómeno provem de zonas áridas do Norte de África, nomeadamente dos desertos do Sahara e do Sahel.