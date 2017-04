Com base no que foi anunciado pelo ministro Mário Centeno, o BE diz que o Programa de Estabilidade "cumpre genericamente aquilo que estava previsto nas posições conjuntas" que sustentam o Governo. Mas o BE diz que os bons números das contas públicas mostram que é preciso ir mais longe e contrariar a receita de Bruxelas.

"Temos o dever de aprender com o passado", afirma Mariana Mortágua que acha que a receita de reposição de rendimentos e direitos" aplicadas pelo Governo com o apoio da esquerda e contrariando Bruxelas é responsável pelos bons indicadores económicos que se verificam agora no crescimento, no emprego e no défice.

"O aumento do salário mínimo, a recuperação de rendimentos, o combate à precariedade, foi precisamente por causa dessas medidas que hoje Portugal está numa melhor situação económica e hoje pode de alguma forma dizer que os portugueses estão também em melhor situação", defende a deputada do BE, defendendo que António Costa deve continuar a contrariar as políticas ditadas pela Europa.

É essa a resposta do BE aos dados macroeconómicos que fazem parte do Programa de Estabilidade hoje apresentados por Mário Centeno e nos quais os bloquistas não vêm ainda sinais suficientes em termos de "velocidade" no sentido da recuperação de rendimentos e direitos.

" Infelizmente, estes dados macroeconómicos que agora são apresentados genericamente não mostram ainda esse sinal. E mostram que o Governo está mais preocupado em cumprir metas impostas por Bruxelas, que nós já percebemos que não trazem desenvolvimento ao país, do que em dar um sinal de desafio à Comissão Europeia mas também de compromisso com políticas de aprofundamento da recuperação de rendimentos e direitos do trabalho em Portugal", afirma Mortágua.

Ainda sem conhecer a fundo o documento que deverá chegar hoje ao Parlamento para ser debatido em plenário no dia 19, Mariana Mortágua diz que o que já se conhece do Programa de Estabilidade é, contudo, suficiente para admitir que cumpre o que está no acordo firmado entre Governo e BE, mesmo que ainda pareça curto em termos do ritmo de reposição de rendimentos e direitos que os bloquistas querem trilhar.

Prioridade é OE2018

"O que ficou claro é que este novo Programa de Estabilidade cumpre genericamente aquilo que estava previsto nas posições conjuntas, no acordo entre o PS e o BE", comenta a deputada, que diz que mais importante do que este documento é a discussão que por agora se inicia sobre o Orçamento do Estado para 2018.

E aí Mariana Mortágua remete para as negociações que agora vão começar, depois de ter ouvido o ministro das Finanças em conferência de imprensa a admitir que o aumento da progressividade no IRS poderá afinal ser faseado.

"A prioridade do BE é relativamente ao Orçamento do Estado", vinca Mariana, que assume divergências em "profundidade e velocidade" nas medidas que o Governo tem vindo a apresentar, mas que lembra que as negociações ainda terão de fazer o seu caminho até outubro.

O caderno de encargos bloquista para o Orçamento de 2018 é claro. A prioridade vai para o aumento dos escalões do IRS e a descida das taxas para quem menos ganha, o fim das penalizações nas reformas antecipadas para quem tem 40 anos ou mais de descontos, o combate à precariedade e o aumento do investimento público, nomeadamente na Saúde e na Educação.