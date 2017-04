A associação ambientalista Quercus alertou, esta quinta-feira, para o alastramento da vespa asiática em várias cidades, incluindo o Porto. A associação considera que a situação está descontrolada e que poderá trazer um prejuízo de cerca de cinco milhões de euros para o país, devido às baixas na produção do mel.

De acordo com o presidente da Direção Nacional da Quercus, João Branco, os ninhos da vespa asiática já são “muitos milhares” em Portugal e a espécie, cuja distribuição se encontrava restrita ao noroeste do país, tem alargado para outras zonas, como é o caso do Porto, Coimbra, Aveiro, Guarda, Leiria, Santarém e Castelo Branco (cidades confirmadas).

Apesar da existência do "Plano de Ação para a Vigilância e Controlo da Vespa Velutina (vespa asiática) em Portugal", criado em 2015 e coordenado pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária, João Branco defende que os resultados desta iniciativa foram "dececionantes" e que a mesma "falhou em toda a linha".

O presidente da associação acredita que devem existir brigadas em todo o país, que possam executar uma procura ativa e a destruição dos ninhos de vespa. Contudo, João Branco aconselha a que antes de serem destruidos os ninhos de vespa, devam ser seguidas as indicações do ICNF para uma correta atuação nestes casos.