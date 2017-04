A atriz Rita Pereira não gosta de falar da sua vida privada nas redes sociais, mas esta quarta-feira abriu uma exceção no Instagram.

Rita Pereira deixou uma declaração de amor ao namorado, o produtor francês Guillaume Lalung.

A mensagem escrita em francês acompanhava uma fotografia do namorado sozinho, onde se podia ler: “Tu me fais croire en ❤”, que quer dizer: “Tu fazes-me acreditar no amor”.

A atriz e o produtor namoram há cerca de dois anos e tem tido sempre uma postura discreta.