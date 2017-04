João Paulo Rodrigues, apresentador do programa “Queridas Manhãs”, da SIC, confirmou as notícias que circulavam que davam conta do fim do seu casamento com Juliana Marto.

No programa da manhã da SIC, João Paulo Rodrigues revelou que o casal já estava separado há meses: “O nosso casamento acabou de forma muito pacífica. Nós continuamos amigos. Já estamos separados há alguns meses, não foi agora. Mas continuamos a ser uma família”.

“O projeto de família continua, a única coisa que chegou ao fim foi o projeto casal. Continuamos a ser os melhores amigos”, acrescentou.

"Se nos virem na rua, num espetáculo, a almoçar ou jantar não estranhem, temos feito isto estes meses todos", concluiu.