A Federação inglesa divulgou esta quinta-feira as listas dos candidatos ao prémio de melhor jogador e melhor jogador jovem da temporada na Premier League. Com uma curiosidade: Harry Kane e Lukaku, ambos com 23 anos, estão nomeados para as duas categorias. O avançado do Tottenham soma 19 golos no campeonato, do qual é o vice-artilheiro, atrás do belga do Everton, com 23 golos.

De resto, destaque natural para Zlatan Ibrahimovic: aos 35 anos, e em época de estreia, o sueco não demorou a convencer os adeptos ingleses (leva 17 golos em 27 jogos na Premier League) e é o único jogador do Manchester United a votos. Realce também para o líder Chelsea, única equipa com dois nomeados para jogador do ano: Eden Hazard e N'Golo Kanté. Sobra Alexis Sánchez, terceiro melhor marcador da competição (18 golos) e único animador da paupérrima temporada do Arsenal.

Nos candidatos a jogador jovem do ano, além dos já mencionados Kane e Lukaku, há ainda Dele Alli, também do Tottenham, que venceu este prémio em 2015/16. Mas também Michael Keane, que deu nas vistas no Burnley a ponto de chegar à seleção inglesa; Jordan Pickford, titular na baliza do Sunderland (com o português Mika na sombra); e Leroy Sané, estrela emergente do Manchester City e da seleção da Alemanha.

Os prémios serão entregues no próximo dia 23 de abril, depois de disputada a 34ª jornada do campeonato inglês.