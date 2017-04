Nesta altura, a PSP aconselha sempre um reforço da atenção na estrada e alerta para importância de cumprir o limite de velocidade. Costumam ainda ser divulgados os locais onde estão os radares que registam a velocidade. Recorde-se que a GNR já está na estrada para a Operação Páscoa e que os militares estarão especialmente atentos ao ácool, estupefacientes, condução sem carta e ainda à velocidade.

No ano passado, a GNR registou, nas estradas portuguesas, 804 acidentes, que causaram três mortos, mais de 20 feridos graves e 256 feridos ligeiros.

Deixamos aqui a lista:

Açores

15-abr-17 - 07h00 Estrada Regional n.º 1 de 1.ª, Atalaia Ribeirinha - Angra do Heroísmo

21-abr-17 - 15H00 Estrada Príncipe Alberto do Mónaco - Horta

26-abr-17 - 13H00 Estrada Regional n.º 1 de 1.ª, - Atalaia Ribeirinha - Angra do Heroísmo

Aveiro

13-abr-17 - 14H00/20H00 EN 16 - Km 0.5 - Aveiro

17-abr-17 - 20H00/02H00 Av. da Universidade (sentido sul-norte) - Aveiro

19-abr-17 - 08H00/14H00 Av. da Universidade (sentido norte-sul) - Aveiro

26-abr-17 - 09H00/13H00 Av. da Liberdade - São João da Madeira

26-abr-17 - 14H00/20H00 EN 109 - Km 58.1 - Aveiro

26-abr-17 - 15H00/19H00 Rua Dr. Eduardo Vaz - Santa Maria da Feira

28-abr-17 - 09H00/13H00 Rua Monsenhor de Oliveira - Ovar

28-abr-17 - 15H00/19H00 Variante da Rua 19 - Espinho

Beja

13-abr-17 - 09h00 EN 255, Km 98 - Moura

17-abr-17 - 14h00 Rua Francisco Miguel Duarte - Beja

26-abr-17 - 09h00 Av. Salgueiro Maia - Beja

Braga

18-abr-17 - 14h00 Circular de Barcelos - Barcelos

19-abr-17 - 14H00 Circular Azurém - Guimarães

19-abr-17 - 14H00 Av. António Macedo - Braga

21-abr-17 - 21H00 Av. João Paulo II - Braga

24-abr-17 - 14H00 Variante Nascente - Famalicão

27-abr-17 - 10H00 Av. Miguel Torga - Braga

Bragança

20-abr-17 - 08H/14H00 Av. das Comunidades Europeias - Mirandela

21-abr-17 - 08H/14H00 Av. das Cantarias - Bragança

Castelo Branco

26-abr-17 - 08h00/12h00 Alameda Pêro da Covilhã - Covilhã

27-abr-17 - 14h00/16h00 Av. Cidade de Zhuhai - Castelo Branco

Coimbra

13-abr-17 - 14h30 Av. Mendes Silva - Coimbra

19-abr-17 - 10h00 Av. Inês de Castro - Coimbra

28-abr-17 - 10h00 IC2/Banhos Secos - Sul/Norte - Coimbra

Évora

19-abr-17 - 09H00 EN 18 - ao 2.º Bairro do Frei Aleixo - Évora

24-abr-17 - 09H00 ER 114 - Estrada de Arraiolos - Évora

27-abr-17 - 09H00 EN 18 - sentido Reguengos/ Évora - Évora

28-abr-17 - 09H00 Av. Rainha Santa Isabel - Estremoz

Faro

19-abr-17 - 15H00/17H00 Av. V6

19-abr-00 - 21H00/00H00 EN 125

21-abr-17 - 20H30/23H30 Av. Fonte Coberta - Lagos

24-abr-17 - 09H00/12H00 Av. Castro Marim - Vila Real de Santo António

26-abr-17 - 10H00 /12H00 Est. Moinho da Palmeira - Faro

Guarda

27-abr-17 - 13H00 VICEG - Via da Cintura Externa da Guarda

Leiria

20-abr-17 - 14H00/17H00 VCI - Alcobaça

28-abr-17 - 14H00/17H00 Estrada Nazaré - Marinha Grande

Lisboa

13-abr-17 - 07H00-13H00 Av. Marginal - St.º Amaro Oeiras - sentido Lisboa/Cascais

13-abr-17 - 13H00-19H00 Av. da República - Nova Oeiras - sentido Poente /Nascente

13-abr-17 - 14h00/18h00 Ponte 25 de Abril - Almada (sem Intercessão)

20-abr-17 - 09H00-12H00 Rua Almirante Gago Coutinho – Ramada

20-abr-17 - 14H00-17H00 Rua da Liberdade Pontinha

21-abr-17 - 08h00/12h00 Av. Padre Cruz

24-abr-17 - 14h00/18h00 Av. Condes de Carnide

26-abr-17 - 14H00/18H00 EN 10, km 125.2 sentido Alverca - Sobralinho

Madeira

13-abr-17 - 14H00 Av. do Infante, Rua 5 de Outubro e Rua Pestana Júnior

13-abr-17 - 19H00 Via Expresso 4 Km 2 - Meia Légua e VE - 3 Km 6.9 Túnel Ponta do Sol/Madalena do Mar

18-abr-17 - 14H00 Av. do Amparo, Rua 5 de Outubro, Rua Câmara Pestana e Av. do Amparo

21-abr-17 - 16H00 Av. do Infante, Rua 5 de Outubro e Rua Pestana Júnior

24-abr-17 - 08H00 VR 1, Av. do Amparo e Rua 5 de Outubro

27-abr-17 - 07H00 Via Expresso 3 Km 1 sentido Sul - Norte

27-abr-17 - 08H00 VR 1, Av. do Infante , Estrada Monumental e Av. do Amparo

27-abr-17 - 14H00 VR 1, Av. do Infante e Av. do Amparo

28-abr-17 - 14H00 Av. do Amparo, Rua 5 de Outubro e Rua Câmara Pestana

Portalegre

19-abr-17 - 08H00 Av. do Bonfim - Portalegre

Porto

19-abr-17 - 20H00/24H00 EN 14 (sentido Porto/Maia) - Matosinhos

24-abr-17 - 20H00/24H00 EN 14 (sentido Maia/Porto) - Matosinhos

27-abr-17 - 14H00/18H00 Av. Calouste Gulbenkian - Matosinhos

Santarém

13-abr-17 - 21H00/24H00 Circular Urbana D. Luís I - Santarém

16-abr-17 - 15H00/19H00 Circular Urbana D. Luís I - Santarém

17-abr-17 - 08H30/12H30 Av. do Bom Amor - Torres Novas

20-abr-17 - 08H00/12H00 EN 110 - Carvalhos de Figueiredo - Tomar

20-abr-17 - 10H00/14H00 Rua 25 de Abril – Santarém

24-abr-17 - 08H00/1200 Av. 25 de Abril - Cartaxo

Setúbal

19-abr-17 - 14H30 EN 10.4 - KM 12.5 - Setúbal

26-abr-17 - 09H00 Av. 1º Maio - Amora

Viana do Castelo

19-abr-17 - 14H00 Av. Aureliano Barrigas - Vila Real

26-abr-17 - 14H00 Av. Da Unesco - Vila Real

Viseu

18-abr-17 - 14H00 Av. Europa - Viseu

21-abr-17 - 14H00 Av. D. Egas Moniz - Lamego