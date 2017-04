O musical foi levado a cena em Nova Iorque e Londres em finais de 2015. A última aparição pública de David Bowie deu-se na estreia do espetáculo nos EUA.

O álbum "Blackstar" de 2016 inclui algumas das canções escritas para o musical. Três dias depois da edição, David Bowie partiu.

O museu irá agora projectar várias cenas de Lazarus como parte da experiência "From VHS To VR", marcada para o último dia do festival, com entrada livre. O público é convidado a fazer parte da experiência, através do recurso a equipamento especial.