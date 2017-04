Numa entrevista dada à Antena 1, Francisco George, diretor-geral da Saúde, esclareceu um ponto que acha que os portugueses ainda não entenderam: “O milionário paga mais no SNS”.

O diretor-geral esclarece que é cada vez mais importante que as pessoas percebam que nem todos pagam os mesmos valores. Uma falta de entendimento que vêm desde o tempo da fundação do Serviço Nacional de Saúde (SNS), até porque, defende, “nunca se conseguiu explicar”.

“Todos os impostos gerados por nós têm como destino financiar o Estado social na componente educativa e da saúde. É preciso que todos percebam que antes da prestação, a diferença de pagamento está nos impostos que se pagam. No ato da prestação o milionário pagará justamente o mesmo do que aquele que tem rendimentos mínimos”, sublinha Francisco George, acrescentando ainda que, apesar de no ato da prestação parecer que tudo está ao mesmo nível, quem tem rendimentos mínimos, não paga IRS e o mesmo não acontece no caso dos milionários.

Para o diretor-geral da Saúde há ainda a questão da preferência pelos serviços privados, que tem levado o SNS para caminhos mais complicados e que “Tem a ver sobretudo com pagamentos por parte da ADSE a serviços privados que acabaram por ter efeitos negativos no SNS, por terem desnatado especialistas, médicos, enfermeiros”.