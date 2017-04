O Benfica já reagiu aos cânticos polémicos da claque do FC Porto que referiam a queda do avião da Chapecoense.

Num comunicado publicado no site do clube, o Benfica revelou a sua “satisfação por ter verificado a forma célere como a instituição Futebol Clube do Porto se demarcou do muito grave e lamentável cântico que ontem se ouviu”.

“Que este triste episódio, que a todos nos envergonha e que estamos certos em que ninguém se pode rever, sirva para todos refletirmos sobre as nossas responsabilidades e contribuirmos para parar este clima de tensão”, lê-se no comunicado.