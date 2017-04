Ressurreição ou não

A aparente falta de cativação eleitoral do PSD de Passos Coelho pode abrir caminho a uma futura aliança de PS e CDS, dando por finda a coligação vencedora das legislativas de 2015

Em tempo de Páscoa e de todo o simbolismo que ela encerra (para os crentes e para a sua fé), voltemos ao tema da (re)organização do centro-direita depois das legislativas de 2015. Ressurreição ou não, eis a questão.

A matéria ressurge quando a liderança do PS na satisfação do país se confirma e ganha o estatuto de consolidado. Quem anda na rua apreende que o que se joga é tão simples quanto é uma filosofia de aprendiz dos textos: havia outro caminho para além da austeridade vinda de fora. E nota um entusiasmo moderado, pois não resiste ao fulcral. Será este o caminho, substituindo o resgate da troika pelo resgate exclusivo do Banco Central Europeu? Essa é a questão – a de sermos um doente crónico ligado à máquina… A nossa grande questão – em vez do défice no orçamento anual das receitas e das despesas – é o endividamento acumulado na relação com o PIB. E ter ou não ter condições para o pagar pelo percurso das gerações atuais e futuras. Que é nem mais nem menos do que a interrogação de um modelo, de uma resposta, de um desenho político pelo qual alguém terá de responder.

O certo é que, à medida que o tempo vai passando, já depois das sequelas e ressentimentos partidários da perda do poder para uma solução nunca antes vista, instalou-se, à custa do sucesso desse projeto, uma espécie de carência crescente de esperança por parte de quem está nos partidos vencedores-antes-de- -serem-derrotados. Claramente assim é no PSD de Passos Coelho, que vive num estranho caso de negação, mesmo quando o caso é autárquico. No caso do CDS, não houve tempo para lutos, uma vez que Portas percebeu antes de todos os outros o que estava para vir – por isso Cristas (como qualquer outro faria, aliás) faz o seu caminho emocional (deixando ideologia e programa pelo caminho), dirigido a aguentar o eleitorado fiel e cativar descontentes do “passismo” e incertos do “centro”. Assim se fazem lideranças inesperadas no nosso eleitorado e a assunção de Cristas (à boleia do trunfo da Câmara de Lisboa) pode ser uma delas. Quanto a Passos, continua coerente e cismado em ser anti-Costa. Como quem diz, contra o país que encontrou e o país que deixou, sem falência e novamente com crédito. Mas sem ser capaz de explicar e convencer o país do básico: porque é anti-Costa! E, para isso, não precisa de autárquicas nem de confrontos no partido. Precisa de ser claro sobre a dívida pública, o investimento do Estado, a natureza do crescimento (ou decrescimento) da economia, o custo do crédito, a oportunidade fiscal, o retrocesso reformista, a dependência dos humores da Comissão Europeia e do Eurogrupo. Sem mais temas. E com equipa alternativa, nova, diferente, capaz, mobilizadora. Esquecer o passado, lutar pelo futuro. A não ser assim, o PSD de Passos apenas é visto como um pretérito a olvidar, e nunca como um devir a quem novamente confiar.

Claro que depreendemos no trilho emocional de Cristas (aparentemente agregador) e no discurso “antissituacionista” de Passos (aparentemente desagregador) uma colisão irreversível. O PSD joga o tudo ou nada, o que implica sempre ser o mais votado. O CDS não depende disso: não é seguro que esteja condenado a entender-se apenas com o PSD e, sem maioria do PS, pode avançar para um acordo parlamentar ou de governo com o PS, que se libertaria das grilhetas da esquerda. Por isso, a grande ambição de Cristas é (também ela!) evitar a maioria de Costa nas próximas legislativas e colocar-se rigorosamente ao centro. Ao fim e ao cabo, a ressurreição do CDS original. E o desaparecimento do centro- -direita vencedor de 2015. Passos saberá que esta, do outro lado da barricada, é também a sua outra grande luta.

Professor de Direito da Universidade de Coimbra. Jurisconsulto

