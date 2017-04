Falar demais

Como é possível que o primeiro-ministro português defenda para a liderança do Eurogrupo Luis de Guindos, o ministro espanhol das Finanças, da mesma direita que tem formatado a Europa que temos?

Quase 43 anos após “o dia inicial inteiro e limpo” de que falava Sophia de Mello Breyner, a verdade é que a madrugada que esperávamos ainda não conseguiu associar à liberdade de expressão uma garantia mínima de sentido de responsabilidade e de exigência de rigor.

Durante quatro anos dos governos de direita tivemos uma miserabilista subserviência em relação a quem manda na Europa, muito além das circunstâncias da emergência que vivíamos. Em Portugal delapidou-se a dignidade humana de muitos cidadãos, na relação com as instituições europeias e internacionais abdicou-se de mínimos de dignidade. Em parte, é verdade que tínhamos abdicado dela quando nos deixámos colocar em posição de resgate, nos termos acordados, depois do chumbo do PEC iv, por boa parte de quem agora sustenta o governo e pela direita sedenta de pote.

Num mundo e numa sociedade que abdicaram de lutar por patamares superiores de valores e de organização, tem de haver mínimos também na dignidade. Por muito que possa custar a alguns, não se pode exercitar a liberdade de expressão com eloquente contestação às provocações do presidente do Eurogrupo sobre os países do Sul e chegar a uma reunião formal e permitir que a personagem goze com a dignidade de um país e não formalizar o consequente pedido de demissão do espécime. É poucochinho para tanta algazarra e indignação, mas corresponde a um padrão de comportamento político. Olha para o que eu digo, e digo várias coisas diferentes, desde que não repares no que faço.

É uma linha de exercitação da liberdade de expressão que é seguida pelos partidos que apoiam a atual solução governativa e pelos que estão na oposição. Dizer uma coisa e fazer coisa diferente. Dizer uma coisa diferente do que fez quando pôde fazer.

Como resilientes europeístas, queremos uma Europa diferente daquela que que temos tido. Como é possível que o primeiro-ministro português defenda para a liderança do Eurogrupo Luis de Guindos, o ministro espanhol das Finanças, da mesma direita que tem formatado a Europa que temos? É certo que, em demasiadas vezes, com a cumplicidade dos socialistas e sociais-democratas europeus. E fê-lo em nosso nome, em nome do Bloco de Esquerda e do PCP. É verdade que na mesma entrevista afirma que, “na Grécia, Alexis Tsipras é cada dia que passa mais social- -democrata”, como que a apontar caminho às esquerdas em Portugal, mas a verdade é que o deplorável espetáculo de luta pela agenda política entre PCP e BE só tem paralelo nas erupções discursivas do mundo do futebol. Falam demais, para tão pouca consequência e resultados.

Percebe-se o argumento político, mas de que vale o cavalgar dos resultados do défice, dos mais baixos da democracia, quando as medidas extraordinárias e os cortes na despesa deram um bom contributo para o dito e, por exemplo, se sabe que as dívidas dos hospitais às farmacêuticas crescem mais de um milhão de euros por dia ou que a dívida pública voltou a subir em fevereiro para máximos de cinco meses.

Olha-se para a realidade e, havendo mérito no exercício de sobrevivência, ninguém com sentido de futuro pode descansar, efabular ou mascarar os sinais. É verdade que o falar demais conta sempre com a cobertura da proteção da liberdade de expressão (e bem, desde que não seja um insulto travestido) e com a complacência da falta de escrutínio, mas há limites para a falta de vergonha na cara.

Como é possível a máxima responsável executiva do PS afirmar que “o PS não faltará ao combate em nenhum freguesia, em nenhum concelho” quando o partido não concorre aos órgãos autárquicos do município do Porto e, por exemplo, em Ponte de Lima apoia um ex-militante do CDS? Como será possível não extrair leituras nacionais dos resultados eleitorais autárquicos depois de o responsável pela organização PS ter afirmado que a direção conduzia o processo das escolhas consciente dessas consequências?

Pode causar enfado o reconhecimento da realidade, mas algum do alheamento dos cidadãos com a política e com os políticos também está na ligeireza com que alguns exercitam a liberdade de expressão a tomar os outros por parvos. No essencial, foi chão que já deu uvas, mas vai dando para a sobrevivência política.

Notas finais

Forrobodó. Uma sociedade em que tantos e tantas entidades se demitem das responsabilidades sobressalta-se com os excessos das viagens de finalistas como se os sinais, esses e outros preocupantes para futuro, não estivessem todos aí. Ou alguém tem dúvidas de que a ingestão maciça de bebidas alcoólicas e de bebidas energéticas pelos jovens, para além do presente, trará consequências nefastas para os próprios e para o Serviço Nacional de Saúde? Agora some--se o aumento da esperança de vida e o envelhecimento da população previsto para as próximas décadas.

Cantando e rindo. A espiral de falta de vergonha, ganância e sentido de impunidade revelados pela crise do sistema bancário e pelos esquemas conexos regozija-se com arquivamentos que, reconhecendo a realidade, afirmam não ter condições para a sustentar com prova. Querem prova maior que o despudor com que se pavoneiam os protagonistas dentro e fora do país, escapando às malhas da dita justiça?

Efemérides. Num mundo em que se acha normal pagar para obter informações, alegadamente para denunciar/informar os cidadãos sobre os buracos negros dos nossos sistemas, há quem pague misérias aos jornalistas da redação, mas banque forte e feito para alegadamente ter acesso aos Panama Papers ou ao Futebol Leaks. É só para relembrar que, para a semana, faz um ano, a 22 de abril, que o “Expresso” anunciou que o saco azul do GES continha nomes de avençados na política e no jornalismo. Até hoje, quase 12 meses depois, muito poucochinho, e, de jornalistas, zero mesmo.

Militante do Partido Socialista

Escreve às quintas feiras