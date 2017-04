A lei do governo de Viktor Orbán decretou uma série de novos requisitos para o estabelecimento de instituições de ensino superior estrangeiras no país que põem em risco a manutenção da Universidade Central Europeia (CEU) de Budapeste.

Fundada em 1991 pelo magnata norte-americano de origem húngara George Soros, a CEU está registada nos EUA, mas não tem sede física.

De acordo com a nova legislação, para além de necessitar de um campus em solo americano, a universidade precisa que os governos da Hungria e dos EUA cheguem a um acordo para se manter aberta.

Mais de 70 mil pessoas encheram as ruas de Budapeste no passado domingo em protesto contra a lei, que consideram ser um atentado à liberdade de expressão e pensamento na Hungria, liderada pelo Fidesz do primeiro-ministro Orbán.