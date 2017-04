Em questão está uma greve parcial dos trabalhadores de empresas de vigilância e segurança privada dos aeroportos nacionais que exigem que tanto os salários como os horários de trabalho sejam revistos.

A paralisação foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Aviação Civil (SITAVA) e vai durar cinco dias, sendo que afeta o período da Páscoa.

De acordo com a ANA Aeroportos é normal que se possam registar perturbações. Esta greve parcial será de duas horas diárias, no início dos turnos. Em questão estão queixas como a falta de revisão salarial, quando os salários foram congelados já em 2011.

Já as empresas de segurança lamentam a greve e sublinham que as propostas que foram feitas pelo sindicato são “comprometedoras da sustentabilidade financeira das empresas”.

Os passageiros estão a ser aconselhados a despacharem bagagem no momento do check in de forma a reduzir o número de peças que têm de ser vistas no controlo de segurança, por exemplo.