Os cibernautas têm enviado fotos de pratos para que o conhecido chef britânico os avalie e Gordon Ramsay não desilude nos comentários.

O chef, que é conhecido por não ser nada meigo nas palavras, tem brincado com os pratos dos fãs e os “tweets” tornaram-se virais na internet.

Os comentários do chef são hilariantes:

Cucumbers and baked beans..... you need to stop smoking https://t.co/TfFiGCjV4G