Em campo três clubes com carimbo de campeão na competição: Borussia Dortmund, Real Madrid e Bayern Munique. Outros tantos à procura de o colecionar: Mónaco, Atlético Madrid e Leicester. Um dia depois do terror vivido na Alemanha, o Signal Iduna Park iluminou-se para receber o Mónaco, de Leonardo Jardim, naquele que foi o primeiro encontro entre as duas equipas em competições europeias. No relvado, três portugueses no início da partida. Raphael Guerreiro, no grupo das abelhas, Bernardo Silva e João Moutinho, do lado dos monegascos. Entrada triunfal do conjunto francês que até se deu ao luxo de falhar uma grande penalidade pouco depois dos 15 minutos de jogo, depois de falta sobre Mbappé. Fabinho, chamado a converter, num lance que poderia dar o primeiro golo da partida, nem pediu a Burki que sujasse as luvas e mandou a bola diretamente para fora. Podia ser um golpe duro e até difícil de digerir não fosse este Mónaco, pela força da juventude, sempre capaz de solucionar o problema, como havia feito diante do Manchester City. Dois minutos depois da falha imperdoável, Mbappé, em fora de jogo, só precisou que a bola fosse de encontro ao seu corpo para assegurar, agora sim, a vantagem. Do golo irregular do jovem de 18 anos vale apenas destacar a maratona levada a cabo por Bernardo Silva, desde a sua grande área até à entrada da mesma zona do rival, altura em que encontrou Lemar. O Mónaco dominava e os homens da casa cederam à pressão adversária. Um autogolo de Bender, na tentativa de corte após um cruzamento de Raggi, deixou Burki sem qualquer hipótese de agarrar a bola. Com 0-2 no placard, o Mónaco recolhia, tranquilo, para o balneário.

Colmeia não desiste As abelhas entraram com outra atitude na segunda metade, e não demoraram a lançar o ferrão. Dembelé diminuiu a vantagem ao assinar o seu terceiro golo nesta prova. Tudo em aberto não fosse novo erro crasso de um elemento dos amarelos e pretos: depois de Bender, foi Piszczek a entregar o ‘ouro ao bandido’. Mbappé não desperdiçou e voltou a festejar. Bis do francês, que marcou pelo terceiro embate consecutivo na Liga dos Campeões. Aos 84 minutos valeu Kagawa. O japonês reduziu para o Dortmund e fechou as contas na Alemanha (2-3) – mais do que isso, deixou a esperança do Dortmund, de seguir em frrente, por enquanto viva.

Ronaldo, o salvador No Allianz Arena jogou-se o 23.º encontro entre o Bayern Munique e o Real Madrid em provas europeias. Num jogo equilibrado foi Arturo Vidal (Bayern) o primeiro a descobrir o caminho da baliza. O chileno abriu o marcador aos 25 minutos, através de um cabeceamento, e, à semelhança do que se passou no Signal Iduna Park, falhou um penálti, em cima do intervalo. Na segunda parte Cristiano Ronaldo assumiu o protagonismo. O internacional português bisou (47’ e 76’) e somou o seu quarto golo nesta edição da prova. Além disso, o segundo golo do 7 dos merengues foi o centésimo golo em competições europeias: Cristiano Ronaldo tornou-se no primeiro jogador da história a fazer 100 golos nas competições europeias (97 na Liga dos Campeões, dois em pré-eliminatórias e outro numa Supertaça Europeia). O golo da reviravolta dos blancos surgiu numa altura em que o Bayern já se encontrava em inferioridade numérica depois da expulsão de Javi Martínez aos 60 minutos. O Real Madrid sai com vantagem, e com um golo bem anulado a Sérgio Ramos já nos descontos, para a segunda mão, que se irá disputar no Bernabéu.

O Vicente Calderón foi palco do embate entre Atlético de Madrid e Leicester e, note-se, a única partida em que um penálti foi convertido com sucesso. Griezmann não desperdiçou a oportunidade de dar vantagem à equipa da casa, aos 28 minutos. O golo solitário permitiu aos espanhóis garantirem a vitória pela margem mínima contra o atual campeão da Premier League. Resultado: tudo em aberto para a próxima ronda.

B. Dortmund-Mónaco 2-3

Juventus-Barcelona 3-0

Bayern Munique-Real Madrid 1-2

At. Madrid-Leicester 1-0