Morreu mais uma vítima de Pedro Dias, no caso Aguiar da Beira. Liliane Pinto, de 27 anos, morreu ao início desta tarde depois de ter estado em coma durante seis meses.

A jovem foi baleada na zona do pescoço, depois de ter sido obrigada por Pedro Dias a arrastar o marido, Luís Pinto, por entre os arbustos para o esconder. Luís Pinto, de 29 anos, foi o primeiro do casal a ser baleado com uma Glock 9mm, alegadamente, por Pedro Dias e morreu nesse mesmo dia, a 11 de outubro de 2016.

O casal terá sido abordado por Pedro Dias que lhes terá roubado o automóvel para continuar a sua fuga à GNR. O casal, natural de Trancoso, seguia a estrada nacional 229 a caminho de Coimbra para uma consulta de fertilidade no Centro Hospitalar e Universitário.

Os corpos do casal foram encontrados perto do carro patrulha da GNR, também escondido por Pedro Dias.

Liliane Pinto esteve internada na Unidade de Neurocirurgia do Hospital de Viseu e, posteriormente, foi transferida, em janeiro, para a Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital de Seia. Encontrava-se em estado begetativo desde 11 de outubro de 2016.