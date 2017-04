António Costa limitou-se a explicar que as medidas em que o Governo está a trabalhar para acabar com as penalizações nas reformas antecipadas para quem tem mais de 40 anos de descontos "abrangem todo o universo de pensionistas com uma solução diferenciadas".

"Enquanto não tivermos números sobre esse universo concreto não podemos ter aqui um debate sério", acusou a líder centrista, lamentando que o PS não tenha aprovado "o contrato de transparência [para a Segurança Social] que foi aqui trazido pelo CDS".

O Contrato de Transparência era uma proposta do CDS para que em cada momento cada trabalhador pudesse saber exatamente quais as condições para a sua reforma tendo em conta os descontos feitos.