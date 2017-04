Já foram liquidadas cinco mil declarações de IRS e foram efectuados três mil reembolsos. Para Mário Centeno, estes resultados devem-se às novidades implementadas estes ano, nomeadamente a declaração automática.

"Os resultados do IRS automático estão a surtir efeito. Já hoje 5 mil declarações de IRS do ano 2016 foram liquidadas em tempo absolutamente recorde e serão amanhã liquidadas mais 50 mil declarações", revelou o ministro das Finanças à saída da comissão parlamentar de Orçamento e Finanças, onde esteve a ser ouvido no Parlamento.

Segundo Mário Centeno, esta medida tem um "enorme impacto para as famílias portuguesas".

Recorde-se que, o Executivo tinha garantido que uma das novidades do IRS para este ano, o IRS automático iria permitir realizar os reembolsos em cerca de metade do tempo que era até aqui normal, apontando para um período de 15 dias. Ainda assim, este prazo acabou por ser encurtado.

No entanto, tal como i tinha avançado nem todos os contribuintes poderão recorrer a este automatismo. Isto porque fica de fora desta nova funcionalidade quem tiver produtos financeiros que tenham benefícios fiscais. É o caso, por exemplo, do plano poupança-reforma (PPR) ou de um seguro de vida. Também as rendas nem sempre aparecem e no caso de não estarem contempladas o contribuinte terá de preencher a declaração, caso contrário arrisca-se a ser penalizado no reembolso.

Já nas entregas em papel e através da internet, o governo tinha revelado que o prazo médio de reembolso foi de 30 dias em 2015 e de 26 dias em 2016.