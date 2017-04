Para Luís Montenegro, as mudanças legislativas aprovadas pela esquerda vão ter como consequências "a diminuição da atividade de reabilitação, a diminuição da oferta de casas para arrendamento e o aumento das rendas".

Montenegro acha mesmo que esta mudança na lei "está a gerar esta desconfiança no mercado de arrendamento", uma vez que o aumento da proteção dos inquilinos não foi acompanhada da aprovação do subsídio para os senhorios mais pobres que era proposto pelo BE.

"O que quer o Governo com este retrocesso?", questionou o líder da bancada do PSD, que obteve do primeiro-ministro uma resposta lacónica.

"Se eu fosse deputado, teria votado da mesma forma que votou a bancada do PS nesta matéria", começou por limitar-se a responder António Costa, que depois acabou por lembrar as iniciativas de apoio à reabilitação urbana que estão a ser levadas a cabo pelo Governo e a criação de bolsas de arrendamento acessível.