Em 1976, o Bayern de Munique ia a caminho da sua terceira vitória consecutiva na Taça dos Campeões Europeus. O seu domínio tinha sido avassalador nos anos mais recentes. Substituíra-se ao imenso Ajax de Cruyff, Neeskens, Krol, Haan, Rep e por aí fora, de camisola branca de risca ao meio. Até nisso havia na equipa de Amesterdão algo de original.

Mas depois vieram os alemães.

Repare-se: até 1974, os clubes germânicos ainda não tinham dado cartas de trunfo no futebol da Europa. Em 1966, o Borussia de Dortmund venceu a entretanto extinta Taça dos Vencedores das Taças e tornou-se o primeiro a conquistar um troféu continental. No ano seguinte, o Bayern de Munique repetiu o feito na mesma prova. TSV Munique 1860, Hamburgo e Borussia Münchengladbach também já tinham surgido nos jogos decisivos. Mas na taça-que-verdadeiramente-conta, só havia para recordar a célebre final de Glasgow na qual o Eintracht de Frankfurt foi espezinhado pelo Real Madrid: 3-7.

Quando o sorteio acasalou Real e Bayern naquela meia-final de 1976, como que se cumpria a História. O velho campeão contra o novo. E com um acicate adicional: Paul Breitner, o rebelde, trocara Munique por Madrid. Bem como Netzer, o elegante.

O jogo da primeira mão, no Santiago Bernabéu, foi de nervoso miudinho. Ou mesmo até grandinho. Quezílias atrás de quezílias. Roberto Martinez fez o 1-0, Gerd Müller empatou. Um choque entre Sepp Maier e Martinez resultou na fratura do nariz ao espanhol. Um tipo amalucado invadiu o relvado e tentou agredir o árbitro. Breitner não alinhou, por lesão, e em Munique foi duramente assobiado e tratado como um traidor. O jogo foi duro, quase violento. O presidente bávaro, Wilhelm Neudecker, resolveu dizer que nada no Real Madrid o impressionava e que o clube vivia do passado. O Bayern apurou-se tranquilamente e, na final, venceria o Saint-Étienne e a sua terceira Taça dos Campeões. Teria de esperar 25 anos pela seguinte. Mas uma rivalidade nascera e ganhava espaço para medrar.

FC Porto ao barulho O confronto seguinte entre Bayern de Munique e Real Madrid deu-se no ano em que o FC Porto de Artur Jorge foi campeão da Europa. Novamente nas meias-finais - curioso como já se tendo defrontado em seis meias-finais nunca disputaram uma final um contra o outro - e novamente com vantagem dos alemães,

Na primeira mão, no Estádio Olímpico de Munique, já com o resultado em 3-1, Matthaus e Chendo envolveram-se numa disputa pouco desportiva. Juanito não se conteve e, aproveitando o facto de o alemão estar por terra, pontapeou-o na cara. Bob Valentine, o árbitro, deu-lhe a obrigatória ordem de expulsão. Cinco anos de suspensão das provas da UEFA. Depois, como pedindo desculpa, enviou para Matthaus um traje de toureiro com capa e tudo.

No ano seguinte, ei-los de novo frente a frente. O Real-Bayern tornava-se um clássico europeu. Pela primeira vez, os merengues eliminam os alemães, ganhando vantagem por 2-0 que serviu para sobreviver em Munique: 1-2.

Daí para cá o duelo repete-se como num filme de western ao qual só falta a harmónica de Ennio Morricone.

Ao entardecer Hoje, ao entardecer, em Munique, os dois ogres defrontam-se pela 23ª vez e sempre para a Taça dos Campeões, agora mais formalmente Liga dos Campeões. Começaram tarde. Em 1976, aquando daquele primeiro e elétrico jogo, já a Taça dos Clubes Campeões Europeus durava há mais de vinte anos. Agora, há de um lado 11 taças e 3 finais perdidas contra 5 taças e 5 finais perdidas. Uma imensidão de conquistas e de batalhas inesquecíveis.

Em 2011/12, o embate foi tão cerrado que só se resolveria na marcação de grandes penalidades, coisa na qual os alemães costumam ter a frieza dos mestres. No último encontro, o Real desfez pura e simplesmente o Bayern. O 1-0 da primeira mão prometia um desafio equilibrado até ao limite na Arena de Munique. Puro engano. Com Ronaldo imparável, o futebol de contragolpe do Real Madrid retalhou a defesa bávara como uma lâmina quente de bisturi num pacote de margarina. A estrada abria-se em flor a caminho da tão desejada Décima. Que se cumpriria numa noite quente de Lisboa, à beira Tejo, numa alegria com um toque português.