O compromisso foi assumido esta manhã em conferência de líderes na Assembleia da República pelo secretário de Estado Pedro Nuno Santos.

O objetivo é que os partidos possam analisar os documentos a tempo de entregarem projetos de resolução sobre os mesmos até segunda-feira.

O Programa de Estabilidade e o Plano Nacional de Reformas serão apresentados e debatidos no dia 19 de abril no Parlamento.

No ano passado, o CDS apresentou um projeto de resolução sobre o Programa de Estabilidade para forçar BE e PCP a tomarem uma posição sobre o documento que de outra forma não teria de ir a votos.

Para já, os partidos ainda não deram nota formal sobre se vão ou não apresentar projetos de resolução sobre os documentos que terão de ser entregues até ao final deste mês em Bruxelas.

O CDS deve, contudo, voltar a apresentar um projeto de resolução para voltar a obrigar a esquerda a votar os documentos.

No ano passado, BE e PCP votaram contra o projeto centrista alegando não se rever na posição política do CDS apesar de serem críticos do Programa de Estabilidade.