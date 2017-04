Ferro Rodrigues marcou hoje o dia 12 de maio para as eleições para o conselho da ERC, o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Fiscalizador do Sistema de Informações da República e o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais.

É a tentativa do presidente da Assembleia da República de pôr um ponto final a uma novela que se arrasta há meses porque PS é PSD não se entendem sobre as listas para estes órgãos que precisam de uma maioria de dois terços dos deputados para serem eleitos.

Até agora, Carlos César e Luís Montenegro ainda não conseguiram acertar entre si os nomes para levar a votos, apesar de todas as tentativas de Ferro para ajudar a um consenso.

Eduardo Ferro Rodrigues lembrou isso mesmo na conferência de líderes de hoje quando anunciou aos partidos que não queria ficar com o ónus de os órgãos não serem eleitos e decidiu por isso marcar uma data, mesmo sem listas definidas.

Ferro recordou que já se esgotaram todos os prazos e frisou que já tomou a iniciativa de reunir com os líderes parlamentares no intuito de alcançar um consenso é que também já reuniu com os representantes dos órgãos externos que apelaram à sua substituição.

De resto, o presidente da Assembleia lembrou que há questões administrativas que precisam de ser resolvidas é que estão pendentes das eleições.

PS e PSD têm agora um mês para se entenderem e apresentarem listas.