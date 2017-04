O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve, esta terça-feira no aeroporto de Lisboa, um homem que tentava entrar ilegalmente no país com uma menor.

O homem europeu trazia consigo uma criança de África Ocidental que “se fazia passar por cidadã comunitária", mas que foi trazida de um país de África Ocidental, o objetivo seria o de vender a menor, de acordo com um comunicado do SEF.

As autoridades detiveram-no após ter sido apanhado no controlo de fronteira, está agora acusado de "indícios de tráfico de pessoas, auxílio à imigração ilegal e utilização de documento de identificação ou viagem alheio".

O caso está agora a ser investigado pelo DIAP de Lisboa e o europeu ficou em prisão preventiva.