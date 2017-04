O subcomissário João Moura da PSP, vai estar presente no Factory Braga no dia 20 de Abril pelas 18h30, onde vai apresentar o "Caso de Sucesso da página de Facebook da Polícia de Segurança Pública", que já conta com meio milhão de seguidores.

O meetup é gratuito e possui um número limite de inscrições, mas o Factory Braga garante disponibilizar um Live stream.

João Moura, é uma das pessoas que está por detrás da comunicação criativa da Polícia de Segurança Pública nas redes sociais, e vai estar presente" num meetup subordinado ao tema de Marketing Digital no Factory Braga", onde irá "apresentar o estudo de caso do grande sucesso da página de Facebook da Polícia de Segurança Pública".

Existem várias publicações que se tornaram virais com milhares de visualizações, partilhas e ainda centenas de comentários.

O Factory Braga é um espaço de Cowork que possui uma academia de formação assente no pilar de Marketing Digital e com iniciativas de dinamização para a comunidade.

Para além dos diversos espaços de trabalho físicos e virtuais, o Factory é o promotor e anfitrião de várias iniciativas ligadas a ideias de negócio e à tecnologia, como o Startup Weekend, Bootcamp de Inovação Social, Minho Startup Coffee, Lean Start Up Minho e o Girls Lean In, entre outros.