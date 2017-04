Ainda que não seja a primeira vez que a população se junta para mostrar o descontentamento, desta vez a iniciativa foi organizada pela própria Câmara. A questão nesta região é que o plano de encerramento de balcões prevê que feche uma agência por concelho e, como em Vilar Formoso existe uma outra, a decisão implica que feche a que está na sede do concelho.

Para José Alberto Morgado, vereador municipal, a medida não faz sentido e pedem para que a situação seja revista.

A verdade é que o banco terá de fazer ainda mais cortes, aumentar os preços do serviços e intensificar o desinvestimento nas operações internacionais.

A Caixa Geral de Depósitos poderá ter de ir mais longe no número de despedimentos e no encerramento de balcões se falhar as metas impostas no plano estratégico acordado com Bruxelas. A recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD) já inclui o despedimento de mais de dois mil trabalhadores e o encerramento de cerca de 170 balcões.