Desafios da Economia Mundial para Todos

Olhar para dentro das organizações e não olhar para o mundo que nos rodeia poderá por si só acarretar um risco.

Evitar os riscos nas organizações deverá ser o trabalho de todos em particular dos que avaliam e controlam esses riscos e que ocupam funções de controlo nomeadamente para funções de auditoria, controlo de fraude, compliance, controlo interno, gestão dos riscos, entre outras. Mas e qual será a avaliação de cada um face ao mundo Global que muda a casa instante, como avaliamos as alterações e seus impactos que novos riscos nos expõem e como poderemos mitigar e gerir esse novo e imenso mundo de riscos (e oportunidades!). Analisemos pois as novas tendências e alterações:

Alteração Sociais – Com o aumento da esperança média de vida e com a redução do número de trabalhadores é inevitável um maior esforço na segurança social ao mesmo tempo que existe cada vez mais e cada vez maiores comunidades conectadas …o facebook, por exemplo, soma em média mais 500 mil utilizadores a cada novo dia.

Alteração Tecnológicas – A aceleração tecnológica e a existência de sistemas mais inteligentes aceleraram o incremento de utilizadores prevendo-se que dos 2 mil milhões de utilizadores de internet em 2010 atinja-se os 3 mil milhões em 2020.A internet será ainda mais móvel, hoje são mais de 4 mil milhões de telemóveis. Em 2014, os utilizadores de internet móvel superaram os utilizadores de internet fixa. A era da Internet das coisas (IOT) intensifica-se sendo que dos 500 milhões de objetos ligados à internet em 2003, se tenha passado a 18 mil milhões em 2015 e se preveja atinja os 50 mil milhões em 2020. Em Portugal, três quartos dos telemóveis são Smartphones!

Alterações Ambientais – As catástrofes naturais continuam a aumentar, tanto em severidades como em frequência. A título de exemplo, entre 1990 e 2009 os furacões e as tempestades representaram cerca de 45% do total dos custos com sinistros.

Alterações Económicas – A globalização e a urbanização continuam a aumentar. A crescente globalização e os países emergentes ganham relevância no mundo. O valor das trocas comerciais de mercadores e serviços dispara e em 2015 foi quase o dobro do valor de 2005. Globalmente, 3 milhões de pessoas mudam-se para cidades, por semana.

Alterações Políticas – Alteração nos riscos geopolíticos onde em média os Terroristas atacam as cadeias de abastecimento uma vez em cada 7 dias. O Médio Oriente e África são hoje os únicos exportadores líquidos de petróleo, no mundo.

O diagnóstico deverá ser feito por cada um mas é certamente neste mundo global que vivemos e por isso olhar para dentro das organizações e não olhar para o mundo que nos rodeia poderá por si só acarretar um risco maior. Avaliar os riscos de cada um no mundo atual poderá ser um início de abordagem para uma análise dos riscos das organizações. Mudamos de hábitos, mudamos de riscos e teremos naturalmente de mudar de abordagens, de ferramentas e também porque não de mentalidades.