O jogo que estava marcado para terça-feira foi adiado para quarta devido às explosões, que tiveram como alvo a equipa alemã, por isso, os adeptos monegascos tiveram de ficar em Dortmund a noite passada.

“#bedforawayfans” tem sido a hashtag partilhada nas redes sociais pelos adeptos do Borussia Dortmund para anunciarem que estão disponíveis para acolher adeptos do Mónaco.

Os alemães abriram as portas de casa e acolheram os monegascos. Nas redes sociais, são muitas as fotografias e publicações que testemunham o “fair play” entre os adeptos.

O apelo partiu mesmo do Borussia Dortmund: “Caros adeptos do Mónaco, se precisarem de alojamento em Dortmund vejam em #bedforawayfans”. Os adeptos corresponderam em massa ao apelo.

Dear supporters of @AS_Monaco_EN! If you need accommodation in Dortmund, please check #bedforawayfans. #bvbasm