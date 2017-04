Um novo programa informático permite o reconhecimento dos clientes nas filas de espera das farmácias. Segundo o Correio da Manhã, este sistema foi desenvolvido pela empresa portuguesa Glintt e está em fase de testes em cerca de 30 farmácias.

No entanto, o jornal assegura que, apesar de estar já a funcionar há cinco meses, não foi pedido qualquer tipo de autorização à Comissão Proteção de Dados diz que não foi pedida qualquer autorização.

O programa chama-se Profiler e utiliza a base de dados do programa Saúda. Cada vez que o cliente usa o cartão de fidelização desse programa, ganha pontos que podem ser trocados por vales. O sistema usa esses dados para criar um perfil de cliente e dirigir publicidade específica para cada cliente. Essas sugestões aparecem nos ecrãs digitais das farmácias, enquanto o cliente espera para ser atendido.

A Associação Nacional de Farmácias esclarece, numa nota enviada às redações que as farmácias "têm desde 2008 um cartão de fidelização" e que "este programa está devidamente autorizado pela Comissão Nacional de Proteção de Dados". A ANF esclarece ainda que o que está em fase piloto é um aparelho de gestão de filas de espera eletrónico. Nesse caso, os utentes que se identifiquem com o cartão recebem uma senha personalizada e informação sobre as promoções de que podem beneficiar, como acontece na internet".