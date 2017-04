O jogador inglês está de férias no Algarve com a família e não hesita em elogiar o bom tempo e a paisagem.

John Terry trouxe a mulher e os dois filhos e está rendido aos encantos do sul do país, partilhando várias fotografias dos seus dias no Algarve, há imagens na piscina, no campo de golfe.

O jogador do Chelsea mostrou-se ainda incapaz de resistir ao famoso pastel de nata.