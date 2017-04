Centeno não é piegas

Seria uma lufada de ar fresco e de esperança para a União Europeia (UE) ter à frente do Eurogrupo o ministro das Finanças de um país que conseguiu os resultados que Portugal conseguiu

No último ano e meio, Portugal deixou de ser um país referenciado internacionalmente como um quase “Estado falhado” no contexto da zona euro para passar a ser citado na imprensa internacional como um exemplo de que é possível cumprir as metas do pacto orçamental e, ao mesmo tempo, repor rendimentos das famílias, criar emprego e gerar esperança e confiança no futuro.

O que Portugal conseguiu não foi tarefa fácil. A arquitetura incompleta da zona euro, que provoca distorções competitivas e impede a partilha mútua dos riscos, torna hercúlea a tarefa de conjugar contas públicas equilibradas e desenvolvimento sustentável.

Os resultados obtidos demonstraram a falácia da narrativa derrotista que assolou Portugal durante o governo Passos Coelho/Paulo Portas e contrariaram a ideia tão acarinhada pelo governo PSD/PP, entre 2011 e 2015, de que os portugueses viviam acima das suas possibilidades e estavam condenados ao empobrecimento, ao protetorado, à emigração forçada e à irrelevância política enquanto povo.

Têm sido a coerência, a competência e a visão estratégica a dar de novo a Portugal voz plena no quadro europeu e global. Uma voz que tinha sido apagada pelos que nunca ousaram ir além do Adamastor, contrariando exigências iníquas de empobrecimento, mas escolheram, em contrapartida, ir além da troika quando ela exigiu esse empobrecimento como redenção.

É, por isso, compreensível a azia que os resultados obtidos por Portugal com um governo de esquerda, cosmopolita e pró-europeu têm vindo a provocar na direita portuguesa e na corrente pró-austeridade, que continua a ser maioritária nas instituições europeias.

Ainda não refeitos da "traição" de Dijsselbloem, que por excesso de linguagem deixou exposta a essência preconceituosa das propostas políticas que perfilham, os paladinos da austeridade em Portugal titubearam perante algo natural e evidente.

A hipótese de Mário Centeno, que pelo seu curriculum académico, técnico e político é um candidato natural à presidência do Eurogrupo, poder vir a exercer essa presidência, além de prestigiante, é um reconhecimento para todos aqueles que, com o seu esforço, contribuíram para que políticas corajosas tenham conduzido a resultados prometedores.

Centeno não é o único potencial candidato à presidência do Eurogrupo, nem certamente o mais liberto doutros difíceis e estimulantes desafios que deverão ser ponderados, mas o facto de um ministro das Finanças de um governo com sensibilidade social e visão política própria poder vir, por vontade maioritária dos seus pares, a desempenhar essa função é um sinal muito positivo.

Centeno, tal como milhões de portuguesas e portugueses disso acusados por Pedro Passos Coelho, não é piegas. É competente e corajoso, e acredita em Portugal. Foi reconhecido e sondado pela competência, e não pela subserviência, por muito que isso custe a quem, na governação de direita, se habituou a usufruir da estratégia oposta.

Eurodeputado