O consistório no qual se irá decidir a data e o local para a canonização dos pastorinhos de Fátima ficou marcado para dia 20 de abril, cerca de três semanas antes da vinda do Papa a Portugal.

O encontro com os cardeais, no qual serão acertados os pormenores da elevação a santos de Francisco e Jacinta Marto e de outros beatos, será realizado no Palácio Apostólico do Vaticano.

O Papa Francisco aprovou recentemente o milagre, requisito necessário, que abriu a porta à canonização das crianças. Em causa está a cura de uma criança, natural do Brasil.

Sublinhe-se que a canonização é a confirmação, por parte da Igreja, que a pessoa em causa é digna de culto público universal, sendo reconhecida como intercessora e modelo de santidade.