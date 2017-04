A polícia alemã garante que as três explosões que aconteceram perto do autocarro da equipa do Borussia Dortmund visavam especificamente a equipa alemã.

O porta-voz das autoridadades confirmou que foi encontrada uma carta junto ao local das explosões, mas disse que a autenticidade está “em processo de verificação”. O conteúdo da carta não foi revelado.

A procuradoria alemã confirmou que foi aberta uma investigação por “tentativa de homicídio”, mas diz que ainda é cedo para determinar a motivação das explosões.

Recorde-se que esta terça-feira três engenhos explosivos rebentaram perto do autocarro do Borussia Dortmund, que levava a equipa alemã para o estádio onde iria jogar frente ao Mónaco para a Liga dos Campeões. O jogo foi adiado para esta quarta-feira.