Depois de um ano de negociações com o governo, os sindicatos médicos afirmam terem sido “empurrados pela inação do próprio executivo para a marcação de uma greve nacional para 10 e 11 de maio”, explica ao i o dirigente do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Roque da Cunha. Os sindicatos médicos vão avançar com a paralisação na sequência da reunião de ontem do Fórum Médico, estrutura que reúne as associações sindicais e médicas.

O bastonário da Ordem dos Médicos (OM) também considera que existem motivos legítimos para a realização de uma greve nacional do setor e apelou ao ministro da Saúde para que crie o consenso necessário para evitar a paralisação. “Não há dúvida que neste momento existem razões e motivos que legitimam que os médicos possam fazer greve. As razões são muitas e muitas delas têm a ver com o que é a qualidade do exercício da medicina, nomeadamente em termos do que é o respeito e a dignidade que os profissionais de saúde merecem e que não têm tido”, afirmou o bastonário da OM, Miguel Guimarães, no final da reunião do Fórum Médico.

Em causa está o não cumprimento de um conjunto de promessas estabelecido e, fundamentalmente, a defesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e dos seus profissionais.

Na segunda-feira, as associações sindicais divulgaram uma carta que enviaram ao ministro da Saúde na qual mostravam o desagradado pela proposta de calendário e temas de negociação entre Governo e estruturas sindicais.

Reposição de horas extraordinárias “Nos últimos meses ocorreram conversas muito simpáticas, mas em termos concretos concluíram-se muito poucas coisas”, disse ao i Roque da Cunha.

Para os sindicalistas, há matérias que têm de ser concretizadas, como a reposição das horas extraordinárias, a redução progressiva para 12 horas do limite semanal do trabalho exigido aos médicos em serviço de urgência e a redução anual para 150 do limite de horas de trabalho suplementar obrigatório.

Os médicos estavam desde 2012 com um corte de 50% na remuneração das horas extraordinárias e tinham a expectativa de que 25% fossem repostos para todos os médicos. Depois disso, segundo a RTP, numa reunião em meados de março, o Governo comprometeu-se a fazer a reposição (até se atingir 75%) do valor das horas extraordinárias a todos os médicos e ainda a negociar para que até ao fim de dezembro estejam repostos os restantes 25%, alcançando assim a totalidade ainda durante este ano.

A matar tempo Em carta dirigida ao ministro da Saúde, o SIM e a Federação Nacional dos Médicos dizem recear que “a atuação reiterada dos representantes governamentais empurre as associações sindicais médicas para formas extremas de manifestação do seu desencanto e revolta”. A ameaça de paralisação seguiu-se a um diploma que definia a reposição do pagamento das horas extraordinárias apenas para os profissionais que fazem urgência externa – quando as organizações médicas pretendiam que fossem repostas para todos os profissionais. A última greve nacional dos médicos foi em 2012.