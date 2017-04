Torremolinos: o hotel estava mesmo a pedi-las

Quando a claque de um grande clube se desloca a “território inimigo”, é certo e sabido que as estações de serviço têm de fechar as portas. De outro modo, as hordas saem dos seus autocarros, invadem o local e consomem o que lhes apetece sem pagar, deixando atrás de si um rasto de destruição.

Ao que parece, o que se passa com as viagens de finalistas ao sul de Espanha não é muito diferente: por onde passam, os jovens estudantes semeiam a confusão, com um sentimento de impunidade que não exibiriam certamente se não estivessem em grupo – ou se fossem controlados por adultos.

O episódio do hotel de Torremolinos há poucos dias não é novidade, e até já têm acontecido coisas bem mais graves. Os estudantes beberam demasiado, fizeram barulho e provocaram estragos no hotel. Não é o fim do mundo – muito pior foi o que aconteceu em 2010 e 2012, quando estudantes morreram durante uma viagem em que supostamente deviam ter-se divertido, ambos por terem caído de varandas.

Já o que não me parece aceitável é justificar estes atos de vandalismo com a falta de condições do hotel. Por essa ordem de ideias, da próxima vez que não gostarmos da refeição no restaurante, podemos virar tudo do avesso... Ouvi alguém dizer que os meninos, coitadinhos, não tinham água quente nas casas de banho (deve ter acontecido o que acontece tantas vezes: quando todos querem tomar banho ao mesmo tempo, a água quente não chega para todos), e Mário Nogueira, o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores, declarou que “os hotéis em Espanha são de uma pouca-vergonha”, porque não mudam as roupas dos quartos e não dão refeições condignas.

Se acham que isso é realmente um problema, queixem-se no livro de reclamações ou às entidades competentes, pois, quanto a mim, “pouca-vergonha” é os estudantes terem feito o que fizeram e ainda vir alguém dizer que os hotéis é que estavam mesmo a pedi-las.