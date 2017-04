Pedro Santana Lopes assume que uma derrota nas autárquicas pode complicar a vida a Passos Coelho. "Se correr mal é muito complicado para ele", disse, no seu comentário semanal na SIC, o ex-líder do PSD.

Santana defende que "ninguém pode acusar Passos Coelho de não ir à luta", mas alertou que a estratégia definida para as autárquicas, em Lisboa e no Porto, é de "alto risco".

"Ele defendeu aquilo que considera ser uma questão de princípio. Se não há acordo no Porto [com o CDS] também não há em Lisboa. É uma estratégia de alto risco. Não gosto de ser hipócrita. A estratégia é difícil".

O ex-líder do PSD desvalorizou a garantia dada por Passos Coelho de que não se demite se sofrer uma pessoa derrota nas eleições autárquicas, que se realizam no dia 1 de outubro. Para o ex-líder social-democrata, Passos não poderia dizer outra coisa nesta altura e tudo vai depender das "circunstâncias".

Santana defendeu que o presidente do PSD deve dar mais entrevistas e explicar melhor às pessoas a visão do partido. "Precisa de explicar mais as suas razões".