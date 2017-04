O McDonald’s optou por mostrar que está em contacto com as novas tecnologias, decidindo facilitar o processo de candidatura a um emprego num dos restaurantes da sua cadeia de fast-food.

Agora, quem quiser trabalhar no McDonald’s na Austrália poderá candidatar-se através do Snapchat.

A candidatura consiste num vídeo de dez segundos onde o candidato tem de falar acerca de si. Para tal, o candidato deve aplicar um filtro que coloque um chapéu e um crachá do McDonald’s no vídeo que, uma vez submetido, resulta no envio de um link com o formulário de candidatura.