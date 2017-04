O Global RepScore Pulse 2017 avalia mais de 300 marcas em Portugal e, no setor da aviação, num estudo realizado pela OnStrategy em parceria com a Corporate Excellence Foundation concluiu que a TAP é a empresa com melhor reputação, obtendo assim 72,55 pontos.

A TAP fica assim à frente das companhias aéreas low cost Ryanair e easyJet, que obtiveram, respetivamente, 68,20 e 64,68 pontos.

O estudo anual avalia o posicionamento da marca e os níveis emocional e racional de reputação das mesmas.