Existem mais de sete mil milhões de pessoas no mundo e todas são diferentes umas das outras (até os irmãos gémeos possuem pequenos sinais que os permite distinguir). Mas algumas pessoas são mais ‘normais’ do que outras.

O canal do YouTube AsapScience fez um vídeo com os sete indicadores que sugerem se uma pessoa está ou não de acordo com a norma. São eles:

1. Não conseguir enrolar a língua: de acordo com este canal de ciência, entre 65 e 85 por cento da população mundial consegue enrolar a língua

2. Ser ruivo: apenas 0.5% da população tem o cabelo ruivo

3. Ser adulto e ter o siso a nascer: cerca de 65% da população mundial remove todos os dentes do siso

4. Ser canhoto: de acordo com a página LiveScience, apenas 15% da população mundial escreve (e desempenha outras tarefas) com a mão esquerda

5. Não ser casado: segundo dados citados pela equipa da AsapScience, quatro em cada cinco adultos são casados

6. Nascer em fevereiro: este é o mês em que nascem menos pessoas. A maioria nasce em agosto e setembro

7. Beber leite sem ter reações: se bebe leite e este não lhe provoca qualquer reação, está mesmo fora da norma, pois 75% dos adultos é intolerante à lactose, revela o vídeo da AsapScience.

Se quer saber mais pormenores sobre estas características, veja o vídeo abaixo