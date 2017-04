Foram descobertos em Pombal fósseis de dinossauros e tartarugas que viveram há 150 milhões de anos, anunciou ontem o Museu Nacional de História Natural e da Ciência. Os fósseis vão ser restaurados para poderem integrar as coleções deste espaço.

Durante as escavações no Monte Agudo, foram “encontrados elementos fossilizados de tartarugas e diversas vértebras ainda por identificar mas que poderão pertencer a dinossauros saurópodes”, explicou a paleontóloga Elisabete Malafaia. De acordo com a investigadora, os saurópodes, dinossauros de grandes dimensões, eram “relativamente escassos” nos níveis do Jurássico Superior na região de Pombal. “Esta descoberta vem confirmar o elevado potencial paleontológico e interesse científico da região de Pombal para o conhecimento dos ecossistemas com dinossáurios em Portugal do final do Jurássico”, acrescentou Elisabete Malafaia.

A descoberta foi feita durante a primeira parte de uma campanha de escavação feita por paleontólogos portugueses e espanhóis do Museu Nacional de História Natural e da Ciência e do Instituto Dom Luiz da Universidade de Lisboa e do Grupo de Biologia Evolutiva, da Universidade Nacional de Educação à Distância de Madrid, com o apoio das autoridades locais.

A escavação, que se realizou entre os dias 21 e 25 de março, surgiu depois de, há alguns meses, o dono de um terreno ter alertado para a existência de ossos fossilizados no local. Já estão a ser preparadas novas campanhas de escavações para os próximos meses.